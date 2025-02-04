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ВЕСТИ КРЫМ

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Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Эта мечеть нужна местным крымским татарам или пришлым узбекам, таджикам, азербайджанцам.....? И за чей счет возводитс...В восточном Крыму...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Давно пора было внедрить эту систему.На море внедряют ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Вотвам и приезжанты из РоссииОбнажённый мужчин...

Оператор БПЛА Сарыч-2 навёл артиллерию на колонну бронетехники ВСУ в Запорожье

Десантники из Новороссийска сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении. Расчёт БПЛА «Сарыч-2» обнаружил колонну украинской бронетехники, двигавшуюся из тылового района на передовые позиции в Запорожье.

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