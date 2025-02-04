Оператор БПЛА Сарыч-2 навёл артиллерию на колонну бронетехники ВСУ в Запорожье

Десантники из Новороссийска сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении. Расчёт БПЛА «Сарыч-2» обнаружил колонну украинской бронетехники, двигавшуюся из тылового района на передовые позиции в Запорожье.
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