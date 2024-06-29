В Архангельскую область прибыл первый арктический МИ-8

Уникальный вертолёт в особом, арктическом исполнении заступит на круглосуточное дежурство уже с первого июляУникальный вертолёт в особом, арктическом исполнении заступит на круглосуточное дежурство уже с первого июляСовременный вертолёт Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России, прибывший в Поморье накануне, полностью отечественного производства создан специально для наших непростых климатических условий.