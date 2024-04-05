После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разгорелся скандал

Недавнее решение отменить представление “Где мы…” в Театре Сатиры после смерти гениального актера Александра Ширвиндта, в котором он играл важную роль, выявило внутренние противоречия в данном храме культуры.
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