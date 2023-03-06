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Для пожилых людей каждые 500 дополнительных шагов в день связаны с более низким риском сердечного приступа

Новое исследование показало, что прогулка на 500 дополнительных шагов была связана с 14-процентным снижением риска сердечных заболеваний, инсульта или сердечной недостаточности, согласно предварительному исследованию, которое представлено на Научной сессии Американской ассоциации сердца по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью 2023 (American Heart Association’s Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Scientific Sessions 2023).

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