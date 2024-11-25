Ректор уральского медуниверситета призвала рожать ещё во время обучения в вузе, даже если на содержание будущего ребенка нет денег

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун считает, что рожать детей нужно «будучи совсем молодыми», даже во время обучения в вузе, не задумываясь о материальных преградах.
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