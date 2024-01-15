В московском метро полицейские задержали 20-летнего жителя Ростовской области

Молодой человек бегал по крышам вагонов и выкручивал лампочки в люстрах.20-летний блогер, пранкер и житель Ростовской области задержан сотрудниками полиции в Московском метрополитене за хулиганские действия вместе со своими друзьями.
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