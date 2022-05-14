Яннис Адетокумбо – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 13 мая

Яннис Адетокумбо – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 13 мая

НБА представила подборку лучших моментов двух матчей плей-офф, которые состоялись 13 мая. Два первых места в Топ-5 остались за Яннисом Адетокумбо из «Милуоки».

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