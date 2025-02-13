Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 867 подписчиков

Суд запретил, но техника едет. За рабочими с бензопилами в Берёзовой роще стал следить и Бастрыкин

Суд запретил, но техника едет. За рабочими с бензопилами в Берёзовой роще стал следить и Бастрыкин

В СК РФ заявили о преждевременном начале работ застройщика в Екатеринбурге. Рабочие даже не установили ограждение, чтобы обезопасить местных жителей от падающих деревьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх