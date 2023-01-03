«Барса» ожидает, что Левандовски сможет сыграть с «Атлетико». Дело о его дисквалификации может затянуться

Роберт Левандовски, вероятно, сыграет с «Атлетико», несмотря на дисквалификацию. Ранее Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке трехматчевой дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).