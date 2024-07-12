Захарова после ошибки Байдена в шутку назвала его пророссийским кандидатом

Комментируя очередной конфуз, в котором оказался американский президент Джо Байден, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в шутку назвала его «пророссийским кандидатом».
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