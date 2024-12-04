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Внебрачная дочь Жириновского заменит отца в списке кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Внебрачная дочь Жириновского заменит отца в списке кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Не исключено, что женщина окажется в верхней части предвыборного партсписка Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году.

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