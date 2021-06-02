Svadba1000.ru

147 подписчиков

Вест – хайленд … Ангел – терьер. Часть 15.

Вест – хайленд … Ангел – терьер. Часть 15.

pixabay.comНачало Предыдущая часть Аннет подошла, и молча обняла Артура. Журналист, пожав руку Антону, уселся за стол, чтобы выслушать горькие известия о своей невесте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх