Валерий Пономаренко перенес операцию

Недавно появились сообщения, что юморист Валерий Пономаренко оказался в больнице. Поклонники забеспокоились, ведь чуть меньше года назад его брат, Александр Пономаренко, ушел из жизни из-за тяжелой болезни.
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