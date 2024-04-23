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Калуга-поиск

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Геннадий Скляр инициировал введение курортного сбора в Калуге и области

Геннадий Скляр инициировал введение курортного сбора в Калуге и области

Депутат Геннадий Скляр предложил ввести в Калуге туристический сбор. После межрегионального туристического форума, прошедшего в Калуге, губернатор Владислав Шапша поставил задачу кратно увеличить турпоток в регион.

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