Владивосток вновь поборется за звание Молодежной столицы России

Владивосток прошел в финал конкурса за звание Молодежной столицы России-2024, сообщает PRIMPRESS. Дальневосточная столица оказалась в пятерке городов, которые в следующем году поборются за звание Молодежной столицы России – 2024.
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