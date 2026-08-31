Учёный предрёк России аномальные осадки и наводнения осенью

Руководитель Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов в беседе с ТАСС спрогнозировал нестандартный характер осадков в предстоящий осенний сезон.
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