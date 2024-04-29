Нужно периодически вырываться из оперативного уровня, из ежедневных сводок, из просмотра карт боевых действий, из рутины обыденности.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть(с)
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Только не в Россию, у нас своих хватает.
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6 час.
владимир рябченко
боюсь нас с тобой не спросят... глянь на рулевых
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6 час.
Nikolay Zakharov
И самое главное,после победы,отправить доблестных воинов янки в месте сих базами на родину и потребовать, как победитель, роспуска НАТО.
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5 час.
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