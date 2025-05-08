Автор: Игорь Семенченко Чем именно может нагадить Зеленский России, если попрет на рожон В период подготовки к празднованию Дня Победы и проведению Военного парада Президент России отдал войскам приказ о начале трёхдневного перемирия — с 00 часов 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая — в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Угроза Параду Победы. Чем именно может нагадить Зеленский России
Комментарии
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Vladimir
Не надо никого зеленбобы никому!!! ПОра ПРОСТО ПОРА кончать эту гниду!
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6 час.
Владимир Буевич
Сталин категорически запретил Берии ликвидацию Гитлера. Хотя тот и предлагал это сделать, Сталин справедливо полагал что новый глава Рейха будет не столь одиозен и с ним западные союзники смогут и договорится о сепаратном мире, но вот ту кажется именно тот случай года бесноватого укрофюрера-наркомана надо ликвидировать и это может открыть путь к миру.
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5 час.
NД
Nina Данилова
Да он марионетка и за него все сделают
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1 час.
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