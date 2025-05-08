Угроза Параду Победы. Чем именно может нагадить Зеленский России

Владимир Буевич

Сталин категорически запретил Берии ликвидацию Гитлера. Хотя тот и предлагал это сделать, Сталин справедливо полагал что новый глава Рейха будет не столь одиозен и с ним западные союзники смогут и договорится о сепаратном мире, но вот ту кажется именно тот случай года бесноватого укрофюрера-наркомана надо ликвидировать и это может открыть путь к миру.