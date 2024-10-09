Global Look Press/Jeremy Smith/Keystone Press Agency Властям США стоит уменьшить внимание к мировым проблемам и вместо этого разобраться с группировкой "вурдалаков", поставившей на поток сексуальные преступления в отношении детей.
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