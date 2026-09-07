Водителей предупредили об ограничении движения на трассе в Мангистау

В Мангистауской области с 8 по 14 сентября 2026 года временно ограничат движение всех видов транспорта на участке республиканской автодороги KAZ-11 «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетыбай – Актау», передает inAktau.