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Сводки СВО, 10 сентября, главное: Больше половины Орехова ВСУ потеряли — гарнизон противника прижат к реке Конка

Сводки СВО, 10 сентября, главное: Больше половины Орехова ВСУ потеряли — гарнизон противника прижат к реке Конка

    1659-й день спецоперации. В Киеве уверены, что Европа вслед за США готовится отказать бандеровцам в помощи — кончились деньги Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над н.

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