1659-й день спецоперации. В Киеве уверены, что Европа вслед за США готовится отказать бандеровцам в помощи — кончились деньги Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над н.
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