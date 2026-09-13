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Невеста

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Гостевой брак: почему всё больше пар живут порознь и к чему это приводит

Гостевой брак: почему всё больше пар живут порознь и к чему это приводит

Кажется, ещё недавно сама мысль о том, что законные супруги могут жить в разных квартирах или даже городах, вызывала недоумение.

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