Долой лишнее! ТОП-3 летних процедур

ТОП 1 — Лазерная эпиляция Как действует лазерная эпиляция? Принцип работы основан на воздействии лазерного луча, энергия которого поглощается пигментом меланином, который содержится в волосах и придает им цвет.
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