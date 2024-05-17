Ввести штрафы за публичное оскорбление учителей предложили в России Депутаты Госдумы считают, что нужно увеличить сумму за оскорбления в СМИ или в сети до 10-30 тыс.
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Ввести штрафы за публичное оскорбление учителей предложили в России Депутаты Госдумы считают, что нужно увеличить сумму за оскорбления в СМИ или в сети до 10-30 тыс.