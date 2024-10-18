Профилактика рака молочной железы: как я могу помочь своему здоровью?

Волгоградкам рассказали о профилактике рака молочной железы. Врач-онколог Клинической больницы № 1 Ольга Кокшарова подчеркнула важность регулярных медицинских осмотров и своевременной диагностики заболевания.
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