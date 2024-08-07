За несколько минут до атаки FPV военкор Поддубный выходил в прямой эфир из Суджанского района

По поводу сообщений о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Кто бы мог подумать, что военный корреспондент, прошедший десятки горячих точек и войн, от Сирии до Донбасса, попадёт под этот удар на территории Российской Федерацией, куда с войной зашёл враг.