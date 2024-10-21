10 целебных напитков от простуды

С наступлением сезона холодов снова увеличивается риск переохладиться и подхватить простуду. Чтобы подавить хворь в зародыше, можно обойтись без антибиотиков: нужно вовремя ударить по болезни целебными напитками, польза которых проверена еще нашими бабушками.
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