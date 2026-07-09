Butler National Corporation: исторический рекорд прибыли на фоне авиакосмического бума

Компания Butler National Corporation (OTCQX: BUKS), работающая в сферах модернизации самолетов (MRO) и управления игорным бизнесом, отчиталась о рекордных финансовых результатах за фискальный год, завершившийся 30 апреля 2026 года.
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