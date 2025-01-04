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Гарри Магуайр повторил легендарный пас Романа Адамова на Гуса Хиддинка. Вдруг кто-то пропустил?

Гарри Магуайр повторил легендарный пас Романа Адамова на Гуса Хиддинка. Вдруг кто-то пропустил?

Очень смешно.«МЮ» в глубочайшем кризисе. Казалось, команда просто устала от Эрика тен Хага, и приход нового тренера Рубена Аморима даст футболистам новый импульс.

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