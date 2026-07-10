Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном

Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с представителями США и Ирана, пытаясь не допустить дальнейшей эскалации конфликта и сохранить перспективы ядерной сделки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии