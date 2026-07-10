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Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном

Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном

Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с представителями США и Ирана, пытаясь не допустить дальнейшей эскалации конфликта и сохранить перспективы ядерной сделки.

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