Стало известно о попытках предотвратить эскалацию между США и Ираном

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Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с представителями США и Ирана, пытаясь не допустить дальнейшей эскалации конфликта и сохранить перспективы ядерной сделки.