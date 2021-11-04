В России заговорили об охоте на мигрантов

Последние новостиПолитикаВ России заговорили об охоте на мигрантовВ России заговорили об охоте на мигрантов Власти РФ, похоже, всерьез озаботились проблемой приезжих.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьmullonenПонятно... вообщем, нужны квалифицированные, спокойные, ещё что бы работали подешёвке, а если на деньги кинут, что бы не бузили... За свой счёт что бы приезжали, закупали документы, оставляли НЗ на обратный билет или, не дай Бог, на медицину... с нищей зарплаты это всё, кст... и НДФЛ в 30%... Мартынов, если тебя подлецом назвать, ты обидишься? Вместе с Жириновским, Толстым и Бастрыкиным?Комментировать
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