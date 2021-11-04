Последние новости

32 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шкуропатенко
    Поддерживаю Вас! И КТО, КАК, и на КАКОМ основании будет "уличать" врачей и просто граждан в распространении ЯКОБЫ "ФЕ...О начале охоты на...
  • Мухтар Муслихов
    С праздником Вас и Ваших близких! До встреч на других постах.Премьер Чехии наз...
  • Мухтар Муслихов
    Владимир, думаю дрочить будут, но шантаж не пройдет, т.к. сторонниками «Северного потока-2» являются те европейские с...Премьер Чехии наз...

В России заговорили об охоте на мигрантов

В России заговорили об охоте на мигрантов

В России заговорили об охоте на мигрантов Власти РФ, похоже, всерьез озаботились проблемой приезжих.

Вернуться к статье
Обсудить
mullonen
Понятно... вообщем, нужны квалифицированные, спокойные, ещё что бы работали подешёвке, а если на деньги кинут, что бы не бузили... За свой счёт что бы приезжали, закупали документы, оставляли НЗ на обратный билет или, не дай Бог, на медицину... с нищей зарплаты это всё, кст... и НДФЛ в 30%... Мартынов, если тебя подлецом назвать, ты обидишься? Вместе с Жириновским, Толстым и Бастрыкиным?

Картина дня

наверх