МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 368 подписчиков

Покровском и Торецком направлениях, «мясные штурмы» ВСУ в Курской области – новости, карта

Покровском и Торецком направлениях, «мясные штурмы» ВСУ в Курской области – новости, карта

Важное сообщение: значительный прорыв ВС РФ на  Вчера 11K прочитали Украинские войска после вторжения в Курскую область потеряли больше 200 танков и бронеавтомобилей – техники не хватает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх