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Контрафронт

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Чили: представители коммунальных предприятий сообщили, что по меньшей мере три человека погибли и...

Чили: представители коммунальных предприятий сообщили, что по меньшей мере три человека погибли и около 499 236 потребителей остались без электричества по всей стране из-за атмосферного явления на реке, произошедшего с 14 июля, причем больше всего пострадали Атакама, Кокимбо, Вальпараисо, Сантьяго Метрополитен, О'Хиггинс, Мауле, Нюбле, Биобио, Ла-Араукания и Лос-Риос.

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