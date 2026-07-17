Чили: представители коммунальных предприятий сообщили, что по меньшей мере три человека погибли и около 499 236 потребителей остались без электричества по всей стране из-за атмосферного явления на реке, произошедшего с 14 июля, причем больше всего пострадали Атакама, Кокимбо, Вальпараисо, Сантьяго Метрополитен, О'Хиггинс, Мауле, Нюбле, Биобио, Ла-Араукания и Лос-Риос.