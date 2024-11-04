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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» опроверг интерес к Пруцеву и Зиньковскому: «Ничего реального в очередном вбросе нет» 

Сообщалось, что на трансферы хавбеков «Спартака» железнодорожники могут выделить 3 млн евро. «В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости.

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