Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Франция толкает мир мир к ядерной катастрофе

Франция толкает мир мир к ядерной катастрофе

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет напрямую ввязаться в войну против России. Об этом на канале журналиста Филиппа Буффона заявил французский политик, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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