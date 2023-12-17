Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoly Kiselev
    Если проблема известна, то её надо решать хотя бы принятием прогрессивного ПДНФЛ.Путин: большинств...
  • Mikhail Stepanov
    Дебилы! На два дня  их не хватит!Германия переброс...
  • M T
    Уделит ли СНГ внимание теме русского языка - вот вопрос? С новой геополитической реальностью придется считаться любом...Путин заявил, что...

Президент Путин: Россия не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу

Президент Путин: Россия не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу

Российская Федерация не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал президент Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Вениамин Мельников
в политологии государственный суверенитет синоним слова- независимость. У нас независимые от государства  центробанк РФ,фактически независимый сбербанк,который занимается государственным реформированием образования. О колбасе лучше не говорить.
Ответить
16 час.
Владимир Соловьев
ЧТО БЫ СТРАНЕ БЫТЬ СУВЕРЕННОЙ, НАДО В НЕЙ НАВЕСТИ ПОРЯДОК. ВМЕСТО ЭТОГО СТРАНУ &quot;РАСКОЛБАСИЛИ&quot; МИГРАНТАМИ, ВОРОВАТЫМИ ЧИНОВНИКАМИ И АЛЧНЫМИ ОЛИГАРХАМИ. НАПЛОДИЛИ ПОЗНЕРОВ, ВСЯКИХ КЕДМИ, САЙМСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УКРЕПЛЕНИИ РОССИИ. ОТ НИХ ИСХОДЯТ ИНОАГЕНТЫ.  ОНИ ПРИШЕЛЬЦЫ ОТ ДЯДИ СЭМА, ДЯДИ НЕТАНЬЯХУ И ОНИ В ГРОБУ ВИДЕЛИ РОССИЮ!
Ответить
16 час.
avershin1947mailru Авершин
Ельцин и либералы доказали что может. Поэтому голосуя надо думать колбасу выбираем или Родину.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх