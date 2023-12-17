Российская Федерация не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал президент Владимир Путин.
Президент Путин: Россия не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
в политологии государственный суверенитет синоним слова- независимость. У нас независимые от государства центробанк РФ,фактически независимый сбербанк,который занимается государственным реформированием образования. О колбасе лучше не говорить.
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16 час.
Владимир Соловьев
ЧТО БЫ СТРАНЕ БЫТЬ СУВЕРЕННОЙ, НАДО В НЕЙ НАВЕСТИ ПОРЯДОК. ВМЕСТО ЭТОГО СТРАНУ "РАСКОЛБАСИЛИ" МИГРАНТАМИ, ВОРОВАТЫМИ ЧИНОВНИКАМИ И АЛЧНЫМИ ОЛИГАРХАМИ. НАПЛОДИЛИ ПОЗНЕРОВ, ВСЯКИХ КЕДМИ, САЙМСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УКРЕПЛЕНИИ РОССИИ. ОТ НИХ ИСХОДЯТ ИНОАГЕНТЫ. ОНИ ПРИШЕЛЬЦЫ ОТ ДЯДИ СЭМА, ДЯДИ НЕТАНЬЯХУ И ОНИ В ГРОБУ ВИДЕЛИ РОССИЮ!
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16 час.
avershin1947mailru Авершин
Ельцин и либералы доказали что может. Поэтому голосуя надо думать колбасу выбираем или Родину.
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8 час.
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