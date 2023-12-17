Президент Путин: Россия не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу

в политологии государственный суверенитет синоним слова- независимость. У нас независимые от государства центробанк РФ,фактически независимый сбербанк,который занимается государственным реформированием образования. О колбасе лучше не говорить.

Владимир Соловьев

ЧТО БЫ СТРАНЕ БЫТЬ СУВЕРЕННОЙ, НАДО В НЕЙ НАВЕСТИ ПОРЯДОК. ВМЕСТО ЭТОГО СТРАНУ "РАСКОЛБАСИЛИ" МИГРАНТАМИ, ВОРОВАТЫМИ ЧИНОВНИКАМИ И АЛЧНЫМИ ОЛИГАРХАМИ. НАПЛОДИЛИ ПОЗНЕРОВ, ВСЯКИХ КЕДМИ, САЙМСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УКРЕПЛЕНИИ РОССИИ. ОТ НИХ ИСХОДЯТ ИНОАГЕНТЫ. ОНИ ПРИШЕЛЬЦЫ ОТ ДЯДИ СЭМА, ДЯДИ НЕТАНЬЯХУ И ОНИ В ГРОБУ ВИДЕЛИ РОССИЮ!