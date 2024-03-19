Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Рысь атакует большую голубую цаплю / © Jacob Hall По словам фотографа из ниоткуда появилась рысь, чтобы наброситься на большую голубую цаплю (Ardea herodias), в тот момент, когда он навел камеру, чтобы запечатлеть птицу.
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