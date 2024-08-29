CNN: Ермак и Умеров хотят убедить Байдена снять ограничения на удары по России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием по территории России, сообщил телеканал CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии