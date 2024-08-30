Алексей Лисовенко вместе с жителями Лосиноостровского района проинспектировали ход благоустройства дворовых территорий

Благоустройство дворовой территории от дома 31 до дома 39 на Стартовой улице началось в начале лета В Лосиноостровском районе, на Стартовой и Челюскинской улицах, завершается комплексное благоустройство дворовых территорий.
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