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Эгоисты и лентяи: с этими знаками зодиака невозможно ужиться под одной крышей

Эгоисты и лентяи: с этими знаками зодиака невозможно ужиться под одной крышей

Эгоисты и лентяи: с этими знаками зодиака невозможно ужиться под одной крышейПочему в одних семьях царит покой и тишина, а в других – искры и конфликты, рассказывает астролог и преподаватель школы астрологии «Лаборатория жизни» Мила Венецианская.

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