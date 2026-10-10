Лантратова: Мелания Трамп готова подключиться к помощи жителям Алешек

© Finn Gomez/Reuters Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о переговорах с командой первой леди США Меланией Трамп для оказания помощи жителям прифронтовых Алешек в Херсонской области.
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