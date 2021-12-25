«Жизнь в эпизодах» Катерины Шпицы

В Москве в «Читай Городе» в ТРЦ «Европейский» состоялась презентация книги актрисы Катерины Шпицы. Мероприятие началось без задержек, несмотря на то, что за день до этого события актриса присутствовала в Санкт-Петербурге на аналогичном мероприятии.