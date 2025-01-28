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  • Evgeni Velesik
    ФАБами вас просто снести!«Резервы закончат...
  • Юрий Воробьев
    Больше всего бесят козлы, типа автора статьи, которые ничего не понимали в жизни народа, но теперь выступают большими...Без индивидуально...
  • сергей амбросов
    долбоёб и 100% пидор.....Без индивидуально...

Принесут ли богатые чиновники пользу или процветание стране за деньги не купишь

Принесут ли богатые чиновники пользу или процветание стране за деньги не купишь

Принесут ли богатые чиновники пользу или процветание стране за деньги не купишь Евгения КомароваОценивая, принесут ли богатые чиновники процветание стране, ряд экспертов заявили, что его на деньги не купишь.

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