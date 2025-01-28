Принесут ли богатые чиновники пользу или процветание стране за деньги не купишь Евгения КомароваОценивая, принесут ли богатые чиновники процветание стране, ряд экспертов заявили, что его на деньги не купишь.
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