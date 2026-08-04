Нью-йоркский судья отклонил ходатайство CFTC о приостановлении мер принудительного исполнения в отношении Kalshi

Судья Джед С. Ракофф отклонил без ущерба для дальнейшего рассмотрения экстренное ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о временном запрете, которое бы помешало Нью-Йорку продолжить дело против оператора рынка прогнозов Kalshi.
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