В 2024 году штрафы повысятся! Объявление Налоговой службы

Государственная налоговая служба информирует о новых квотах, используемых с 1 января 2024 года при расчете увеличения пени (пени) за неуплату налоговых обязательств и других платежей в течение 2024 бюджетного года управления.
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