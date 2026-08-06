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stroimdom21

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Воздушная акварель «Барышни-крестьянки»: размышления о фильме, где солнечный свет льется сквозь кадр

Воздушная акварель «Барышни-крестьянки»: размышления о фильме, где солнечный свет льется сквозь кадр

Судьба порой подкидывает удивительные профессиональные сюрпризы. Однажды методический отдел поставил перед нами, группой библиотекарей, задачу, от которой невозможно было отказаться: устроить совместный просмотр фильма «Барышня-крестьянка» 1995 года с последующим обсуждением.

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