Воздушная акварель «Барышни-крестьянки»: размышления о фильме, где солнечный свет льется сквозь кадр

Судьба порой подкидывает удивительные профессиональные сюрпризы. Однажды методический отдел поставил перед нами, группой библиотекарей, задачу, от которой невозможно было отказаться: устроить совместный просмотр фильма «Барышня-крестьянка» 1995 года с последующим обсуждением.