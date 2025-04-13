Гаспадар на зямлі

Днямі 70 год споўнілася Васілю Архіпавічу Левакову, жыхару в. Стасеўка, колішняму кіраўніку колішняга аднайменнага сельгаспрадпрыемства - з некаторага часу ААТ ´Стасеўка´ далучана да ААТ ´Агракамбінат Бабруйскі´.
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