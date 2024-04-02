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Водитель службы доставки застрелил собаку известной актрисы

Водитель службы доставки застрелил собаку известной актрисы

Звезда сериала «Закона и порядка» Энджи Хармон написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее семья «травмирована» смертью собаки Олли в доме в Северной Каролине в пасхальные выходные .

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