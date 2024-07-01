Афиша фестивалей и праздников в Калужской области на июль 2024

Афишу праздников и фестивалей на июль 2024 года опубликовал туристический портал Калужской области. В разных городах региона в июле пройдут культурно-развлекательные программы, тематические фестивали на свежем воздухе, концерты, спортивные соревнования, мотокросс, встречи с художниками, народные праздники, танцевальные мастер-классы и многое другое.