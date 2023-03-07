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Ларионов о том, как сделать хоккей популярнее: «Людям нужны эмоции, спектакль, зрелище. Можно закрыться, играть строго – и будут полупустые трибуны»

Игорь Ларионов считает, что зрелищная игра поможет росту популярности хоккея в России. – Как поднять рейтинг хоккея, когда для России главное событие в спорте — это хет-трик Артема Дзюбы в ворота «Ростова»? – Вы забыли отметить вчерашний матч, в котором «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (7:0).

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