Ларионов о том, как сделать хоккей популярнее: «Людям нужны эмоции, спектакль, зрелище. Можно закрыться, играть строго – и будут полупустые трибуны»

Игорь Ларионов считает, что зрелищная игра поможет росту популярности хоккея в России. – Как поднять рейтинг хоккея, когда для России главное событие в спорте — это хет-трик Артема Дзюбы в ворота «Ростова»? – Вы забыли отметить вчерашний матч, в котором «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (7:0).